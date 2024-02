Se desvela la razón por la que la infanta Cristina sigue llevando su alianza

"A ella le molesta que se haga un tema del anillo, que es una cuestión muy privada, y si ella no quiere que se diga si lo lleva o no, quién es el resto para decirlo", confiesa una fuente cercana a la infanta Cristina a Vanitatis, donde aseguran que en realidad la hermana menor de don Felipe no ha lucido su alianza de casada todo este tiempo.