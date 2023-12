Las reseñas (y críticas) del restaurante Pabú, donde se ha celebrado el cumpleaños de la infanta Elena

"DESCEPCIONANTE!!!!! MAS DE TRES HORAS PARA COMER un día que viene uno a Madrid De hecho tuvimos que decirle que nos trajeran el postre y dejarán ya los platos que faltaban . Que pena venir un día a Madrid y perder 3 horas cenando un menú de 150€ tODO VERDURAS. Un sitio que no es para nada para ir con niños .y sobre todo una cartera bien llena ya que 150€ un menú de zanahorias lechugas y tubérculos no está al alcance de todos . No nos fuimos porque te hacen hacer reserva metiendo tarjeta y te cobran 250€ si no te presentas y dejas la mesa colgada.Total. la única persona que vale la pena NOELIA que fue la que estuvo con nosotros en todo momento ya que te sientes agarrado una vez entras.