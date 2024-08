Ester Expósito y Nico Williams juntos en el reservado de una discoteca de Bilbao

Hasta el momento nada es especialmente alarmante, sin embargo a lo largo de la noche otro objetivo capturaba a Ester Expósito fuera del mismo local. Podría ser que ambos hubieran coincidido en la misma discoteca pero sin llegar a estar juntos, sin embargo un usuario de "X" afirmaba haber estado con ambos en la zona más exclusiva del club y compartía la siguiente cita: “Vale, pero me explicáis por qué he estado en el reservado de Ester Expósito, Mirela Baric y Nico Williams? No lo entiendo.” Demasiadas coincidencias que ha compartido -con pruebas visuales incluidas- el periodista Javi Hoyos en su cuenta de 'TikTok'.