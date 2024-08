Las imágenes virales de Ester Expósito y Vinicius en el concierto de Travis Scott: ¿de dónde viene su relación?

Esta vez no ha sido el famoso estadio el que se ha llenado de llamas de fuego por el aire: Travis Scott ha actuado en el Wizink Center durante dos noches seguidas y las imágenes del concierto no han tardado en hacerse virales. Miles de fans del cantante se han reunido para cantar todas sus canciones como si no hubiese un mañana, a pesar de la calor (y posiblemente algún desmayo) durante la noche.