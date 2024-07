Quién es el chico con el que han pillado a Ester Expósito besándose en una discoteca

La actriz se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida profesionalmente hablando. No para de acudir a 'red carpets' de lo más cotizadas en el mundo de la moda y desde su encuentro con Paris Jackson en el desfile de Desigual no se ha hablado de otra persona que no sea ella. En cuanto a su vida amorosa, las últimas noticias que había era que estaba muy feliz con Nini Vélez, una estilista mexicana que conoce desde hace mucho tiempo.