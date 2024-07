Quién es Feid, la pareja de Karol G: así se conocieron y estos son sus planes de futuro

Karol G mantiene una relación con Feid, cantante, productor y compositor de música urbana desde 2021, cuando coincidieron en su colaboración musical 'Friki', una canción cargada de sonido enérgicos y muy pegadizos y que desató rumores de romance. En una entrevista con la revista Rolling Stone, Karol G reveló que conoció a Feid en Medellín, la ciudad natal de ambos, pero pasaron un tiempo sin tener mucha interacción entre ellos. "Nosotros estuvimos mucho tiempo que no hablábamos, que nos dejamos de hablar y casi que no sabía nada de él". No obstante, se acercaron nuevamente en 2021 y, durante ese año, la famosa cantante de 33 años le invitó a ser su telonero en su 'Bichota Tour.'