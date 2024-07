No puedes ir al concierto de Karol G sin su sombrero de Primark de tan solo 15 euros

La bichota ha llegado a España con ganas de darlo todo y hacer que el estadio se caiga con sus letras. Como era de esperar, hemos preparado un buen 'look' porque en TikTok ya hemos visto cómo van las fans de la cantante a sus conciertos y no nos queríamos quedar atrás. Eso sí, absolutamente todas llevan el sombrero reglamentario para disfrutar del concierto cumpliendo con la temática de la gira. ¿Todavía no tienes el tuyo?