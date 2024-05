El significado de los ‘friendship bracelets’ de Taylor Swift o por qué las fans hacen pulseras para sus conciertos

Uno de los últimos versos reza: “So, make the friendship bracelets, take the moment and taste it”, o, lo que es lo mismo, “haz pulseras de la amistad, coge el momento y saboréalo”. Los fans se tomaron el mensaje al pie de la letra y la frase ha conseguido que miles de personas se pongan manos a la obra para crear todo tipo de pulseras (cuantas más, mejor) y compartirlas con otras ‘swifties’ el día del concierto.