Taylor Swift bate varios récords en Spotify con su nuevo disco (y destrona a Adele)

'The Tortured Poets Department' salió a la venta en la medianoche del viernes y, horas después, la cantante anunció que añadiría una segunda entrega de 15 canciones extra para convertirlo en una "antología". En total, su nuevo trabajo está compuesto por 31 temas inéditos, incluyendo 'The Manuscript', 'The Bolter', The Albatross' y 'The Black Dog' que aparecen en las ediciones en vinilo.