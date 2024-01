La maldición sexista de Taylor Swift

En 2021 puso un tuit en el que le dio una autentica lección a Netflix, cuya serie ‘Ginny & Georgia’ incluía un chiste sobre ella: “¿Qué más te da? Si superas cada ruptura más rápido aún que Taylor Swift”, decía una de las protagonistas. “Hola, Ginny & Georgia. El año 2010 ha llamado exigiendo que le envieis de vuelta ese chiste tan vago y sexista. Por cierto, Netflix: tras emitir el documental 'Miss America', no quedáis en buen lugar habiendo emitido esto”, escribió la cantante, visiblemente harta de ser el chascarrillo. Al parecer, no es suficiente haber logrado que su gira sea la más taquillera en su categoría en toda la historia, superando a 'This is It', de Michael Jackson, al haber recaudado 261,6 millones de dólares. Tampoco basta con tener un curso en su honor en Harvard ni con ser la artista femenina con más álbumes números uno de la historia. No. Lo único que le importa al mundillo pop es bromear con su vida amorosa, esa que por cierto, ya quisiéramos para nosotras.