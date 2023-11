Esta es la nueva polémica que sacude a Will Smith

El representante de Will Smith insiste en que la historia es "completamente inventada" y asegura que el actor está "considerando emprender acciones legales". Por su parte, Duane Martin, que se divorció de su mujer, Tisha Campbell en 2020, no se ha pronunciado al respecto y ha optado por una estrategia diferente, delegando en Will y Jada la tarea de rechazar públicamente la acusación. Fuentes familiarizadas con Martin informaron que el actor considera las acusaciones como “ridículas” y no tiene la intención de responder a ellas. Del mismo modo, las esposas de los actores ya negaron en su momento los rumores que entre ellos pudiese existir algo más que una amistad, ya que no es la primera vez que se hacen afirmaciones tan explícitas y públicas sobre su relación, lo que ha despertado interés y debates sobre la vida personal de figuras públicas y el impacto de tales revelaciones en su reputación.