Jada Pinkett y Will Smith llevan separados desde 2016… y nos enteramos ahora

Otro de los momentos más impactantes fue el bofetón que Will Smith le dio en los Oscar a Chris Rock por hacer una broma sobre la alopecia de Jada, una escena que provocó un gran revuelo en los medios y dejó muy tocada la reputación del protagonista de 'Soy leyenda' o 'Men in Black'. Pero es ahora cuando la polémica ha vuelto a la vida de esta pareja, ya que Jada, que está promocionando su próximo libro de memorias, 'Worthy', ha revelado que ella y Will Smith llevan separados desde 2016 y que, aunque no han formalizado un divorcio, admiten sentirse "agotados" de intentar salvar su matrimonio y que están en proceso de descubrir cómo estar en pareja.