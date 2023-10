¿Es cierto que Miguel Bosé y Pablo Alborán son pareja?

Pablo Alboran se encuentra promocionando su gira por diversos países de América Latina, y desde el pasado 6 de octubre está en México. Y es que en el país azteca tiene muchos de sus fans que enloquecen cada vez que canta en directo canciones como "Saturno" o "Tanto", por mencionar solo algunos de sus grandes éxitos. Quizá la presencia de Alborán en México es lo que ha hecho que salgan a la luz noticias relacionadas con su vida privada, y que estamos seguras que no le harán mucha gracia, ya que, como todo el mundo sabe, al cantante malagueño no le gusta nada que se hable de cosas que no sean estrictamente de su trabajo.