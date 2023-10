Así es como Taylor Swift ha confirmado su relación con el deportista Travis Kelce

Está siendo un otoño de lo más excitante para Taylor Swift. Por un lado, el estreno la semana pasada de su nuevo documental, 'Taylor Swift: The Eras Tour', no ha podido ir mejor y ya tenemos datos de lo que ha recaudado este fin de semana. No contenta con dominar la industria discográfica, la cantante se ha propuesto conquistar también la taquilla, poniéndose a la altura de éxitos como 'Joker', el récord a mejor estreno histórico de un mes de octubre. De esta forma, su documental ha desatado la locura en las salas de cine, donde los fans de Taylor se han congregado para bailar y cantar sus canciones como si estuvieran en uno de sus conciertos.