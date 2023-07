El nuevo proyecto de Taylor Swift: una serie inspirada en sus ‘ex’

Eso sí, nos encantaría ver a Taylor al frente de la dirección. Sabemos que la cantante de Nashville ha dirigido varios de sus vídeoclips, así como su cortometraje ‘All Too Well: The Short Film’, que atesora más de 90 millones de reproducciones en Youtube, así que, no nos extrañaría verla en ese papel y, por qué no, incluso ganando un Emmy.