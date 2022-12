Taylor Swift se lanza al cine como directora y guionista

Conviene recordar que no este no sería el primer contacto de la autora de 'Folklore' con el cine, ya que anteriormente se ha embarcado en proyectos de gran calibre aunque no con resultados demasiado buenos. Entre algunos de ellos se encuentran 'Cats' (2019) que, a pesar de contar con estrellas como Idris Elba, Judi Dench o Jennifer Hudson, no recibió buenas críticas. Asimismo, la cantautora ha dirigido sus propios videoclips, siendo uno de los últimos el que ha obtenido mayor reconocimiento.