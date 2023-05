El armario de Shiv Roy, de 'Succession', de la primera temporada hasta el final

Somos conscientes de que a estas alturas leer “lujo silencioso” puede provocar bostezos (¿cómo demonios se ha convertido este término en el más repetido en tan sólo unos meses?), pero te prometemos que vamos a emplearlo únicamente de forma transitoria, pues hablamos de una corriente de moda que es imprescindible a la hora de hablar del armario del personaje de Shiv Roy (Sarah Snook) en la serie ‘Succession’. Sus looks son un fiel reflejo de la evolución de su personalidad, de su jerarquía y cómo no, de su creciente ambición. No es por ello casualidad que al comienzo de la serie, al estar su personaje alejado de los negocios familiares, sus outfits no querían jamás mandar un mensaje de opulencia y dinero, por lo que apostaba por trajes de Theory procedentes de almacenes como Bergdorf. A medida que su trabajo fue cambiando y según su relación con los negocios familiares se fueron estrechando, Shiv se adentro de su “boss era”, en la que cómo no, y sentimos el uso del término, el lujo silencioso se convirtió en el protagonista indiscutible. De hecho, en el instante en el que le ofrecen participar en el imperio familiar, se corta el pelo, un corte ‘power cut’ que recuerda al de Anna Wintour y por el que poco después, por cierto, apostó Ivanka Trump.