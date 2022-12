Las mejores series de 2022, según la redacción de Woman

Por qué verla: "In my skin' me dejó con el corazón tocado. Serie original de la BBC (siempre sinónimo de calidad), que explora la 'doble vida' de Beth, una adolescente que narra una vida en el instituto que no vive en casa por vergüenza social. La gran carga emocional de la serie se ve aliviada por una protagonista con un carácter que resulta entrañable y lleno de humor. Durante las dos temporadas de la serie, vemos cómo Bethan recorre el camino de la vergüenza al orgullo por sí misma. No me puedo olvidar, por supuesto, de la increíble calidad interpretativa de Jo Hartley, actriz que ejecuta el papel de madre de Bathan" (Por Fátima García Ortiz).