¿Por qué Taylor Swift rechazó acudir al ‘podcast’ de Meghan Markle?

Todo apunta a que los duques de Sussex estarían buscando nuevas plataformas en las que instalarse con su ‘podcast’, así que, quizás, en un futuro (no sabemos si cercano), la cantante decida acudir como invitada. Eso sí, las cosas no se les están poniendo nada fáciles, ya que, según cuenta el Daily Mail, la pareja ha intentado registrar los derechos exclusivos de la palabra ‘Archetypes’ en las categorías de «grabaciones descargables y podcasts», pero su solicitud ha sido rechazada. Al parecer, la negativa se debe a que ya existe una firma en Arizona llamado ‘Archetypes LLC’ (la empresa estaría relacionada con una serie de libros y artículos sobre bienestar) que, según los documentos, ostenta el uso exclusivo de esta palabra desde el 2015. Aunque parece que la batalla legal por este nombre no va a quedarse ahí pues, según explica el diario, su abogada, Marjorie Witter Norman, ha solicitado tres meses más para volver a presentar la solicitud.