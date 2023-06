Dior niega a Meghan Markle: no será musa de la etiqueta

Todo indica que el rumor comenzó gracias a una ‘socialité’ de Beverly Hills (no se sabe si cercana o no a la pareja), que, en declaraciones a ‘The Mail on Sunday’ comentó: «hace semanas que se rumorea que Meghan está a punto de firmar un contrato con Dior, lo que ha disparado los rumores. Si lo firma, nadie recordará que su insignificante ‘podcast’ fue cancelado después de una temporada».