Spotify rompe su acuerdo con Harry y Meghan Markle: "Malditos estafadores"

Harry y Meghan Markle han decidido enterrar para siempre su pasado royal. Según el peridoista de la BBC, Andrew Neil, la pareja no seguirán produciendo ningún tipo de contenido relacionado con la familia real británica porque prefieren para pasar página: "En estos tiempos sombríos es una buena noticia: fuentes cercanas al duque y la duquesa de Sussex afirman que la pareja dejará de hacer podcasts autorreferenciales para Spotify, documentales reveladores para Netflix - y no publicará más memorias ni concederá entrevistas hablando de la familia real, ya que no tiene 'nada más que decir'".