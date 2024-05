El éxito estratosférico de Taylor Swift: pistas para quienes aún no lo entienden (explicado por 'swifties')

Los expertos dan la razón a las fans: "Como compositora, tiene un don increíble tanto en lo que respecta a cómo contar una historia o presentar una actitud, a cómo encajar las vocales y las consonantes entre sí, junto con habilidades melódicas y de una forma que no la hace parecer intelectual, lo que podría alejarla de una parte del público (...). Sabe escribir canciones que transmiten sentimientos y te hacen pensar que son los que siente la propia compositora, como en 'We are never ever getting back together'", observaba el poeta Stephanie Burt hace unos meses, en una entrevista para The Harvard Gazette, antes de señalar, sin embargo, que armónicamente "no suele ser muy interesante": "Sus progresiones de acordes pop son bastante normales y sus arreglos, bastante estándar". Sus letras, sin embargo, están llenas de ganchos ("Solo tengo 17. No sé nada pero sé que te echo de menos", canta en 'Betty').