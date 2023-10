¿De qué trata el documental de Taylor Swift que se estrena hoy?

Taylor Swift está en estos momentos inmersa en su nueva gira, 'Eras', que comenzó en marzo y que le está llevando por todo el mundo. A España llegará el próximo 30 de mayo de 2024, en concreto visitará Madrid, ofreciendo su concierto en el Santiago Bernabéu y donde, por supuesto, no hay entradas. Es la primera vez que la artista visita la capital en más de 12 años, ya que la última vez que lo hizo fue en el año 2011, donde reunió a más de 4.000 personas en el antiguo Palacio de los Deportes. Pero, mientras llega ese momento, sus fans pueden verla en el documental 'Taylor Swift: The Eras Tour', que se puede ver desde hoy en los cines y donde la cantante de hits como 'I Can See You' o 'Maroon' promete sorprendernos una vez más mostrando la parte más personal de esta histórica gira.