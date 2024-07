Travis Kelce rompe a llorar en el último concierto de Taylor Swift: este es el motivo

Travis también fue visto secándose las lágrimas de los ojos mientras Taylor cantaba las líneas: "Cause all I know is we said hello. And your eyes look like coming home. All I know is a simple name. And everything has changed" (en español: "porque todo lo que sé es que nos dijimos 'hola'. Y tus ojos se parecen a volver a casa. Todo lo que sé es un simple nombre. Y todo ha cambiado").