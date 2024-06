Rocío Osorno tiene la manicura ideal para el próximo concierto de Karol G (y otros festivales)

Pertenece a la nueva colección de verano Born To Win y Rocío luce este color con elegancia, mostrando cómo el efecto confeti puede ser tanto sofisticado como divertido. Aun así, la frescura de este nuevo esmalte y su carácter colorido, nos permite que se convierta en el 'must have' de nuestro 'look' para festivales. Como ella misma explica "es un color superneutral, pero le dan el toquecito de verano las partículas de colores".