Ester Expósito colapsa las redes con un posado en bikini del color más explosivo y que más realza

Aunque el amarillo no era, en principio, uno de los colores predestinados a marcar tendencia este verano (algo a lo que sí estaban abocados, por ejemplo, el naranja vitamina o el verde en todas sus versiones), celebrities e instagrammers no dejan de demostrar su poder estival en, sobre todo, sus looks junto al mar y la piscina. Así, después de que Aitana arrasara con un posado en bikini y luego en trikini en este color, ahora es Ester Expósito quien ha colapsado su perfil de Instagram con una fotografía junto al mar en la que luce un bikini con braguita muy escotada, de tipo brasileña, y top sencillo de triángulos elevado por un amarillo que lo convierte en un look de 'swimwear' explosivo.