Hiba Abouk se reencuentra con Achraf Hakimi en Madrid un año y medio después de separarse

Hace tan solo unos meses y casi un año después de la separación con Hakimi, Hiba Abouk rompía su silencio en el pódcast de Vicky Martín Berrocal, donde explicó lo difícil que fue gestionar la situación y cambiar radicalmente su proyecto de vida después de lo ocurrido. "Lo he pasado muy mal porque no queríamos que fuera mediático y lo fue. Ha habido momentos durísimos, me quedé consumida, me consumí físicamente. Fue una decisión muy dura para mí porque yo lo dejé todo por mi familia y mi familia se rompió. Dejé a mi marido, retomo mi profesión, cojo a mis niños, vuelvo a Madrid y vuelvo a la vida", explicaba la actriz.