Todos los hombres de Hiba Abouk

Aunque su supuesto idilio no ha sido confirmado, lo incluimos por el protagonismo que ha alcanzado en los titulares de la ultima semana. Las declaraciones al respecto de Álvaro Muñoz Escassi, que acaba de romper con María José Suárez, no han ayudado aclarar la situación: "Hiba es amiga mía. Estoy soltero y no hago daño a nadie", ha dicho a una colaboradora dle programa TardeAR. Más tajantes han sido las fuentes cercanas a Hiba: "Todo es mentira".