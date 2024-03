Hiba Abouk rompe su silencio sobre su divorcio de Achraf Hakimi: "Me quedé consumida"

La artista de origen tunecino se ha sincerado también sobre lo mal que lo ha pasado en el amor, aunque no por ello se cierra las puertas a volver a intentarlo: "Con los hombres no he tenido nada de suerte. No he sabido atinar. He tenido muchas desilusiones, pero el amor se acaba. Todavía creo que pueda llegar alguien y ser el amor de mi vida", ha reconocido, justo después de haber recordado algunas de las cosas por las que llegó a pasar durante su relación con Achraf Hakimi.