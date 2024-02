Sebastián Yatra sobre sus cuernos a Aitana: "Si yo tuviese una relación más de un año, me darían ganas de ser infiel"

A la pregunta de "¿cuántas veces te has enamorado?" que le hace Vicky Martín Berrocal, Sebastián Yatra responde que "dos veces, de mis dos novias Tini y Aitana", porque las otras veces eran casi más las "ganas de estar enamorado porque quieres estar todo el tiempo con esa persona y ya cuando la tienes dices, uy, ya no me gusta tanto", en cambio con las dos artistas sí que fue algo mutuo cuenta, con relaciones en las que se sintió bien y "fue súper bonito".