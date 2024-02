Sebastián Yatra revela la causa por la qué rompió con Tini Stoessel (y que podría ser la misma que con Aitana)

“Estaba atravesando mi fase de artista del momento. Todo era muy público y no le dedicaba tiempo a otras cosas más allá de mi carrera", comienza. "Quieres tener una vida personal, pero no quieres perder lo que has creado. Es difícil empezar a decirle a la gente que no eres un robot", explica revelando la importancia y la exigencia profesional de aquel tiempo, cuando explotó su popularidad en distintas partes del mundo.