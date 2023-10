Aitana desvela por qué lloró en su concierto en Murcia (y no es lo que imaginábamos)

"Me gusta que en mi familia todo el mundo esté sano y que mis amigos sean los de toda la vida. Me siento afortunada", empezó a decir en un momento de su directo en el Auditorio del Cortijo de Torres con un hilo de voz. "Si alguien está pasando un mal momento o siente que está en un momento de cambio y que no es lo mejor del mundo ahora mismo, al final acabará dándose cuenta, como yo acabaré dándome cuenta, de que queda mucho por vivir, que todo cambio es experiencia y que todo cambio es para mejor", concluyó con lágrimas en los ojos antes de entonar el tema 'The Killers'.