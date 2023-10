Primeras palabras de Aitana tras la polémica de sus coreografías “subidas de tono”

El inicio de gira para Aitana no está siendo como ella esperaba. Y no es porque no haya conseguido colgar el cartel de "no hay entradas" ni que sus miles de fans no la aclamen y apoyen como siempre. La cantante eligió Valencia para presentar las canciones de su nuevo disco, 'Alpha', con un directo mucho más eléctrico y sugerente y que no dejó indiferente a los allí presentes. Eso sí, hubo una parte del público, especialmente los padres de menores que llevaron a sus hijos a disfrutar del concierto, que no vieron con buenos ojos las coreografías que Aitana mostró.