Aitana presume de tipazo con el vestido más favorecedor del otoño

Pero no es esa la única razón por la que Aitana es una de las artistas del momento, sino también porque es toda una estrella en sus redes sociales. A través de Instagram o TikTok, la catalana comparte sus novedades profesionales así como bailes, momentos más personales y, por supuesto, looks rompedores. Y ha sido el último de ellos el que ha conseguido conquistarnos (una vez más). Aitana ha presumido de cuerpazo ante sus más de 3 millones y medio de seguidores con un vestido que no puede sentarle mejor.