Looks dosmileros y un videoclip a lo 'Thelma y Louise', así será la nueva colaboración entre Aitana y Danna Paola

La estancia de Aitana en Ibiza no solo le está sirviendo para descansar, pasar tiempo junto a su pareja- Sebastián Yatra- o dejarnos alguno de los posados más rompedores del verano (junto a looks ideales, por supuesto), sino que la cantante catalana también está aprovechando para adelantar trabajo. Precisamente ha sido en la isla balear donde hemos podido ver a Aitana grabando un videoclip (y no en solitario) que probablemnte pertenecerá a una de sus nuevas canciones de su próximo disco, 'Alpha'. Ha sido junto a la cantante mexicana Danna Paola.