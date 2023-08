Aitana y su posado más atrevido con este conjunto de crochet

Se trata de un dos piezas de la firma española Gimaguas, fundada por Sayana y Claudia Durany, dos hermanas gemelas de Barcelona. Dicho conjunto está formado por un crop top asimétrico y una falda larga que Aitana ha lucido de tiro bajo. Y no le ha hecho falta nada más que un bolso negro y un 'beauty look' completamente natural y desenfadado para conquistarnos y lograr el look perfecto para una cena romántica de verano.