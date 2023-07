El pintalabios que usa Aitana en el video de ‘Las Babys’ está casi al 50% de descuento en Druni

Me parecería muy extraño que todavía no hubieses visto el vídeo de ‘Las Babys’ de Aitana. Y, si ya lo has visto, seguramente han ocurrido dos cosas. La primera es que no puedes dejarlo de verlo en bucle y, la segunda, que se te haya quedado grabada la melodía en la cabeza. Lo sé, me ocurre exactamente lo mismo.