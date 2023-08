Las vacaciones más especiales de Aitana, Leonardo DiCaprio o Chiara Ferragni en Baleares

Mallorca ha sido también el lugar elegido por el piloto Jenson Button y su familia para pasar unos días de desconexión en una de sus exclusivas villas. El deportista publicó una bonita foto con un mensaje que dejaba entrever lo mucho que les gusta este lugar: "Few snaps from our Button/Buncombe family trip to Mallorca. Very special memories 😊❤️ ("Algunas instantáneas de nuestro viaje familiar Button/Buncombe a Mallorca. Recuerdos muy especiales").