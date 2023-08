Sebastián Yatra y Carlos Alcaraz: el sorprendente reto que les unirá en el US Open

El torneo tendrá lugar del 28 de agosto hasta el 10 de septiembre en Flushing Meadows, pero unos días antes, el 22, arrancará el festival anual "Sounds of the Open", que forma parte de la US Open Fan Week y en la que el reclamo principal será Sebastián Yatra. Así lo ha querido el propio Acaraz, quien ha propuesto al artista subirse al escenario para amenizar la jornada.