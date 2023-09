Aitana sigue los pasos de Shakira y lanza su 'canción venganza'

Con todo eso, Aitana ha vuelto a demostrar ser una de las artistas más exitosas e influyentes de nuestro país ahora mismo, así como sus constantes ganas de evolucionar. A sus 24 años ya tiene conquistado el corazón de muchas personas (y pretende seguir haciéndolo) y está dispuesta a comerse el mundo sin parar de innovar. Aunque dentro de su 'nuevo yo' podría haber seguido los pasos de otra cantante de la que se habla mucho y que ha hecho de las letras de sus canciones su seña de identidad. Nos referimos a Shakira, la reina de la canción venganza, y artífice de la famosa "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" y con la que hacía referencia a su ex, Gerard Piqué y a su infidelidad con Clara Chía. Y, a la vista de lo último que hemos conocido de Aitana, no sabemos qué pensar (ni qué pensará tampoco su actual pareja, Sebastián Yatra) sobre esta forma tan 'artística' de vengarse de los ex.