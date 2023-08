Aitana y sus dos looks a lo Dua Lipa con los que ha conquistado México

Aitana ha aprovechado su aparición en los Kids Choice Awards México para hablar de su nuevo trabajo discográfico, Alpha, que estará a la venta en septiembre. De lo que no ha querido cometar demasiado a pesar de la insistencia de los periodistas allí presentes es de su relación con Sebastián Yatra: "Hay cosas que te gusta como guardarte para ti, proteger, cuidar. Y es que si en algún momento quieres contar alguna cosa, contarlo o no. Yo creo que estamos en nuestro derecho de contar lo que queramos y lo que no", ha explicado.