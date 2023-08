Sebastián Yatra cuenta cómo conoció a Aitana y cómo era su relación cuando aún estaba con Miguel Bernardeau

Sebastian definió a su pareja como "una chica bien carismática" con la que asegura que "desde el principio hemos sido bastante amigos". De hecho, todo comenzó así, como una simple amistad y hasta comentaba con Aitana 'La última', la serie de Disney+ que en ese momento estaba grabando junto a su ex novio, Miguel Bernardeau. "Hace ya bastante tiempo, entonces, nada. Es muy 'cool' ver que esté como incursionando en ese tema de la actuación también porque me siento identificado, yo siendo cantante y también metiéndome a ese mundo. Le pude dar algunos consejos. Ni siquiera consejos, porque ¿qué consejos le voy a dar? Si yo no tengo experiencia como actor, pero si le conté un poco de mi experiencia. Y estoy seguro de que le va a ir súper bien y, además, dice que tiene muy buena memoria", continuó Sebastián Yatra recordando la época en la que aún Miguel y Aitana estaban juntos y él mantenía una amistad con la cantante.