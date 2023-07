Se desvela la infidelidad de Aitana a Sebastián Yatra con este conocido actor español

Hace unos días terminaba una nueva edición de 'La Voz Kids', y la noticia que nos ha llegaba es que la organización del programa ya está pensando en los coaches que formarán parte de la próxima temporada y donde, para sorpresa de todos, no estarán la pareja de moda, Sebastián Yatra y Aitana. Al parecer, a gran parte de la audiencia no le ha sentado nada bien que la pareja de jueces jugará constantemente buscando protagonismo y sin prestar la atención necesaria a las audiciones de los pequeños. Aitana y Sebastián Yatra no paraban de conversar entre ellos y hacerse bromas, algo que ha generado confusión entre el público al notar que no se estaban tomando en serio su labor.