Aitana habla abiertamente de sus planes de ser madre

“Para que veáis cómo es verdad que estamos a vuestro lado desde que sois pequeñitos y vais creciendo, que ahora Dani va a ser papá. Me parece tan maravilloso veros cumplir vuestros sueños… también sueños personales, no solo en la música”, comentaba el periodista, que incluía a la cantante en esta afirmación. "Ay sí, esto lo vi hace poco. Eso es muy fuerte, Dani con un bebé, es muy fuerte. Yo eso es algo que no me va a pasar hasta dentro de muchísimo tiempo. Ya que estamos, lo digo”, expresó la cantante, que de esta forma tan sutil hacía saber que no tiene planes de estrenarse en la maternidad a corto plazo.