Miguel Bernardeau rompe su silencio: las duras declaraciones sobre su ruptura con Aitana

Tanto Aitana como Miguel siempre se han mostrado muy reacios a dar explicaciones, quizá para evitar echar más leña al fuego, y cuando los periodistas han intentado sacarles alguna declaración jugosa, la pareja ha mirado para otro lado. Eso no quiere decir que no haya momentos en los que se les ha escapado algo, como, por ejemplo, durante la visita de la cantante al programa 'La Resistencia', y donde, ante la pregunta de David Broncano sobre cuántas relaciones sexuales había tenido el último mes, Aitana se mostró nerviosa y dijo "no tantas, es que no he visto a...". Sobran las explicaciones.