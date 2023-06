Aitana explica abiertamente cuál es su relación con las drogas

En dicha entrevista, Aitana confesó también cómo le hacían bullying en la escuela de música a la que acudía hace años. "En mis clases de música también sufrí un poco como de bullying. Yo siempre digo que he tenido una infancia muy feliz, porque la he tenido, te lo juro por mi vida, o sea, súper feliz. Pero en la escuela de música me pegaban chicles en el pelo, esto nunca lo he contado, hablaban también de que si yo tenía piojos o no, entonces la gente no se acercaba tanto a mí".