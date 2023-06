¡Bombazo! Las imágenes del 'cariñoso' reencuentro entre Aitana y Miguel Bernardeau

Ha sido este fin de semana cuando la ex pareja ha tenido contacto de nuevo, esta vez en la zona VIP del festival Primavera Sound y donde testigos presenciales han confirmado que el encuentro esta vez fue más 'cariñoso' y cercano que el anterior en el Mutua Madrid Open de tenis. Aitana, que llevaba un vestido morado, fue vista charlando a pie de pista animadamente con Miguel Bernardeau, que llevaba puesta una sudadera y una gorra negra, quizá para pasar desapercibido y que no le reconociesen. En las imágenes difundidas en el programa 'Y ahora Sonsoles', vemos a la cantante gesticulando con las manos mientras habla con su ex, parece decir 'un poco, un poco', pero no sabemos a qué se refiere.