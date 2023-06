Aitana y sus dos looks a la italiana con el color de máxima tendencia

Aitana ha estrenado los 24 como mejor sabe, cantando. La artista ha ofrecido un concierto en una conocida sala de Madrid tras disfrutar de unas minivacaciones junto a Sebastián Yatra. "Sabía que este iba a ser un cumpleaños diferente. Es verdad que yo por lo general siempre he sido una persona muy sensible/emocional pero, supongo que a veces el cuerpo se prepara porque sabe que algo nuevo está por llegar o qué sé yo", escribía la artista hace unos días en su perfil de Instagram junto a una serie de fotografías de su improvisado viaje a Islandia, el lugar al que quiso escaparse para esta fecha tan especial. "He decidido volver donde fui muy feliz, y aunque os suene raro, en 2015 Islandia quedó en mis recuerdos como el lugar donde más disfruté y aprendí con mi familia. Sabía que volvería, y siento que volveré más, es bonito cumplir los 24 aquí. Es raro pero, me siento muy conectada con este lugar", explicó la extriunfita al respecto.