Aitana tiene la fórmula para convertir un look de verano en el pueblo en una fantasía cosmopolita

A principios de este mes (es decir, hace tan solo unos días, porque nos negamos a creer que ya estemos en julio prácticamente) Aitana sorprendió a media España con el 'hit' de verano en mayúsculas, 'Las Babys'. Si pensabas que te sonaba de algo, estabas en lo cierto, puesto que la artista buscaba con ella hacer un homenaje a las canciones más fiesteras de los 90, con una clarísima referencia a 'Saturday Night', de Whigfield. Te sonará porque es ese tema que no falta en ninguna boda y que, a pesar de tener coreografía, algo que echa a muchos para atrás a menudo, no hay quien no se la sepa.