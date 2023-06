Sale a la luz cómo se gestó la nueva canción de Aitana: ¿la ha escrito Sebastian Yatra?

Así lo explica la famosa cantante: "El 20 de diciembre de 2022 di mi último concierto de la gira de '11 razones' en el WiZink y luego hice una fiesta y vinieron varios amigos. Pusieron 'Saturday Night' y un amigo, que no es de España, cuando nos pusimos en posición para el baile no sabía qué hacer". Cuando el periodista de El País, Iñigo López, le pregunta directamente de dónde era ese amigo, su contestación no deja margen de dudas: "Bueno, era Sebastián. Entonces él, cuando todo el mundo empezó a bailar 'Saturday Night' se quedó un poco flipando. Y yo ahí dije: quiero hacer una canción con esto".